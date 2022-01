Türkiye Gazetesi

Yunanistan eski Başbakanı ve şu anki ana muhalefet partisinin lideri olan Aleksis Çipras, ülkede yağan yoğun kar yağışı sonrası başta başkent olmak üzere birçok şehirde elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti. Çipras, bu sebeple yoğun bakımdaki birçok korona hastasının hayatını kaybettiğini söyledi.

"HER SAAT 5 KİŞİ ÖLÜYOR"

Hükümetin virüs ile mücadelesini eleştrien Aleksis Çipras "Başbakan Kyriakos Miçotakis başta kaldığı her saat 5 kişi ölüyor. Ülkemizde koronadan can kaybı sayısı 23 bine yaklaştı. Şu an Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en kötü durumda olan ve hiçbir strateji bulunmayan bir durumdayız" dedi.

"BAŞBAKAN KAR ALTINDA KALDI"

Çipras, hükümetin karla mücadelede de sınıfta kaldığını belirterek "Miçotakis, binlerce vatandaşı kötü havanın insafına bıraktı. Kar, Başbakan ile hükümetin hatalarından ders alma iradesine ve yeteneğine sahip olduğuna dair umutları gömdü” ifadelerini kullandı.

"TRAJİK BAŞARISIZLIK"

Muhalefet lideri "Yangınlarda, salgında, karda olduğu gibi her olayda devletin trajik başarısızlığı, ülkemizin uluslararası alanda son konumlara sürüklenmesini sağlayarak demokrasiye zarar veriyor. Çoğunluk hükümetten ve Başbakan'dan olumlu hiçbir şey bekleyemez” diye konuştu.

"HALK BU KADAR GERİLEMEYİ HAK ETMİYOR"

“Ülke nefes alsın diye hükümetin gitme vakti geldi" diyen Çipras "Çünkü yarım bir özür ile toplumun gazabına karşı koyamazsınız. Vatandaşlar ülkesinin bu kadar gerilemesini hak etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"CUNTA REJİMİNDEN BU YANA EN KÖTÜ YÖNETİM"

Ülkenin 1967-1974 yıllarındaki cunta rejiminden beri gördüğü en kötü hükümete karşı gensoru önergesi sunmaya karar verdiğini söyleyen Çipras “Artık gitme vaktiniz geldi çünkü demokraside çıkmaz sokaklar yok. Demokrasi ve ilerlemeden yana olan bütün siyasi ve toplumsal güçleri Başbakan Miçotakis hükümetinin gitmesi için bizimle mücadele etmeye çağırıyoruz” sözlerini sarf etti.

SEÇİM OLABİLİR

Aleksis Çipras, bu sebeplerden ötürü Yunanistan Meclisi’ne güven oylaması istedi. Bunu kabul eden Meclis, önerge oylamasına, pazar günü yerel saatle 18.00’de başlama karar aldı. Eğer 300 milletvekilinden 151 lehte oy kullanırsa seçime gidilebilecek.

