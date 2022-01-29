Türkiye Gazetesi

Köpekleri daha çok sevdiği bilinen ABD Başkanı Joe Biden ile First Lady Jill Biden çiftinin bir kedi sahiplendiği öğrenildi. Beyaz Saray yönetimi tarafından uluslararası haber ajanslarına gönderilen fotoğraflarda Beyaz Saray’ın gri-beyaz tüylü yeni sakini resmen tanıtıldı.

ARALARINDA BİR BAĞ OLUŞTU

Adını Jill Biden’in memleketi Willow Grove’dan alan kedi Willow First Lady’yi gördüğü anda kucağına atlayarak konuşmasını yarıda kesti. Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, konuya dair açıklamasında, "İkili arasında hemen bir bağ oluştu" ifadelerini kullandı.

EN SEVDİĞİ OYUNCAKLARIYLA BEYAZ SARAY’A YERLEŞTİ

Biden çiftinin köpeği Commander ile birlikte yaşayacak olan kedi Willow'un, 'en sevdiği oyuncaklarıyla birlikte, koklamak ve keşfetmek için bolca alana sahip Beyaz Saray'a yerleştiği' kaydedildi. Willow, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kedisi India'nın 2009'daki ev sahipliğinden bu yana Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olacak.

KEDİ SAHİPLENMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Biden çifti daha önce bir kedi sahiplenmek istediklerine dair sinyal vermişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında konuya dair yöneltilen bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yanıtı "Kedinin interneti yıkacağını biliyoruz ama bu durumla ilgili henüz bir bilgim yok" olmuştu. Geçen Nisan ayında ise Jill Biden, The Today Show'a kedinin 'kanatlarda beklediğini' söylemişti.

KÖPEKLERİNİ KAYBETMİŞLERDİ

Biden, New York Times'a verdiği röportajda ise kedinin Beyaz Saray'a gelişinin hayatını kaybeden köpekleri Major'un bazı davranışsal sorunları nedeniyle ertelendiğini kaydetmişti. Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, Beyaz Saray'a bir de kedi geleceği haberlerini geçtiğimiz ay doğrulamıştı. Kedinin dişi olduğunu söyleyen LaRosa, Biden ailesine ocak ayında katılacağını açıklamıştı.