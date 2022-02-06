Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, mültecileri geri iterek 19’unun donarak ölmesine sebep olan Yunanistan’a ve vahşete sessiz kalan Avrupa’ya tepki gösterdi. Yunanistan’ın Avrupa’dan güç bulduğunu kaydeden Usta, şunları söyledi:

En başından beri Avrupa, BM ve uluslararası örgütler Yunanistan’a destek vermeseydi, bugün 19 insan ölmezdi. İnsanların öleceğini bilerek yapıyorlar. Bu sadece geri itme, sınırları koruma ya da güvenliği sağlama meselesi değil. Burada çok kasıtlı belirlenmiş bir politika var. Bu politika da insanların sınırlardan geçmemesi. Yaptıkları uluslararası hukuka aykırı. İnsanları soyup, elindeki paraları çalıyorsunuz, cüzdanlarını bo-şaltıyorsunuz, üstündekileri çıkarıyorsunuz, dövüyorsunuz, kadın ve çocuklara istismarda bulunuyorsunuz. Yunanistan’ın bu politikasına dünyanın sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Hepsi ‘Dehşet verici, üzgünüz, kınıyoruz’ diyor ama bunun bir devlet politikası hâline geldiği neden söylenmiyor? Avrupa’nın Yunanistan’ın sınırda yaptığı ihlallerle ilgili bir tane çalışması yok.

HER 100 MÜLTECİDEN 88’İNİ DÖVÜYORLAR

AK Partili Usta, Yunanistan sınırında yaşanan olaylarla ilgili verileri aktararak şöyle devam etti: Uluslararası bir kuruluş olan Sınır Şiddetini İzleme Ağı’nın rakamları dikkat çekiyor. Verilere göre 2019’dan geçtiğimiz yıl ağustos ayına kadar Yunanistan sınırına gelen 8 bin mülteciden yüzde 88 dövme ve tekmeleme, yüzde 97’si hırsızlık, yüzde 69’u soyulmaya zorlanma, yüzde 16’sı suda boğulma, yüzde 19’u silah kullanımı, yüzde 5’i cinsel saldırı, yüzde 8’i de elektrik şokuna maruz kalmış. Bugüne kadar Yunanistan sınırına gidip de şiddete uğramayanların oranı ise sadece yüzde 2... Şiddete, tacize ve istismara maruz kalan çocukların oranları da yüzde 68.

FETÖ’CÜLERE KAPI AÇIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, mültecilere vahşeti yaşatan Yunanistan’ın FETÖ mensuplarını görmezden geldiğine dikkat çekerek “FETÖ’cülere kapılar açık. FETÖ’cülerin birisinin bile geri itildiğini görmedik. Türkiye bu insanların terörist olduğunu, silahlı eylemleri ve katıldıkları darbe girişimlerini resmî olarak iletmesine rağmen geri itilmiyorlar. Tam tersine kucak açıyorlar. Bu tamamen devlet politikası” dedi.

Yunanlılar göçmenlere zulümde sınır tanımıyor: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler Yunanistan göçmenlere zulüm etmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde umutları için yola çıkan 15 bin 794 göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilip Ege Denizi’nde ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise toplam 23 bin 676 kaçak göçmeni kurtararak hayata tekrardan tutunmalarını sağladı.

Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına "insanlık " çağrısı Yunan askerleri tarafından giysileri çıkartılarak ölüme terk edilen 19 göçmen sınırda donarak hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Koca, sık sık tekrarlanan acı manzara için Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e "insanlık ölmemeli" çağrısında bulundu.