Türkiye Gazetesi

Amerikan basını, AB Komisyonu sözcülerinin, Rusya ile Ukrayna arasında muhtemel bir savaş sonrası yaşanabileceklerle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdiğini yazdı. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre sözcüler, "çatışma çıkması hâlindeki senaryolarla" ilgili tahminlerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi halinde milyonlarca Ukraynalının başta Polonya olmak üzere AB ülkelerine sığınabileceği belirtildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer "AB, herhangi bir sonuca hazırlıklı olmak amacıyla gerçekleşmesi bulunan ihtimalleri, tahminleri, farklı senaryoları değerlendirmektedir" dedi. AB yetkilileri, şu anda sınır bölgelerinde göçle ilgili herhangi bir hareketlilik bulunmadığı için daha fazla spekülasyonda bulunmak istemediklerini aktardı.

Ukrayna'nın AB ile kısa süreli seyahatler için vize serbestisi anlaşması bulunuyor. AB Komisyonu, muhtemel bir göç dalgasında bu durumu da göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini yapıyor. AB Komisyonunun göçten sorumlu sözcüsü Anitta Hipper, gerektiği hallerde vize muafiyetinin askıya alınması için gerekli mekanizmalarının bulunduğunu dile getirdi.



Ukrayna Belarus sınırında tansiyon yüksek! Rusya 30 bin asker gönderdi Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor. Belarus sınırında askeri hareketlilik uydu görüntülerine de yansıdı. Rusya, bölgeye 30 bin Rus askeri ile S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı birimlerini de gönderdi.



ABD'den Ukrayna-Rusya yorumu: Her an işgal edebilir Ukrayna-Rusya sınırında gerilim artarak devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini açıkladı.



