Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna krizinde gerilim tırmanıyor. Türkiye dahil birçok ülke, tansiyonu düşürmek için hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşını Kremlin Sarayı’nda karşıladı. Ancak görüşmedeki rahat tavırları, Macron’u pek umursamadığını gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı’nı eli cebinde karşılayan Putin, görüşmeyi de metrelerce uzunluktaki bir masada yaptı. İki lider, masanın ayrı uçlarında oturdu.



PUTİN, MACRON'A "SEN" DİYE HİTAP ETTİ

Putin görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Fransa'nın güvenlik konusunda ortak endişeleri bulunduğunu belirterek Macron'a bu problemin çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti. Macron'a 'sen' diye hitap eden Vladimir Putin "Fransa'nın bu konuda ilkesel kararlar geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde aktif olarak katılım sağlaması sebebiyle sana teşekkür etmek istiyorum" dedi.



"BU GÖRÜŞME YOLUN BAŞLANGICI"

Fransa lideri de "Son haftalarda birkaç telefon konuşmamız oldu, sen bunu anımsattın. Krize rağmen, Ukrayna konusunda Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüş alışverişi yapabildim ve birçok Avrupalı müttefikle, İngilizlerle, Amerikanlarla ve Kanadalılarla koordine olabildim. Bugünkü konuşmanın, benim için, gitmemiz gereken yolun başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu yol, gerilimin azaltılmasıdır. Bütün sıkıntıları detaylı şekilde ele alabileceğimiz ve Rusya ile Avrupa için faydalı kolektif cevap aramaya başlayabileceğimiz mutluyum. Bu cevap, savaştan kaçınma ve herkes için istikrarı, şeffaflığı ve güveni tesis etme imkanı sunacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

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Putin ve Zelenskiy Türkiye’de bir araya gelebilir: Kremlin’den görüşme sinyali Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin soruya cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanının herkesle görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.