Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’da bulunan diplomatik personeline seslenerek ülkeyi bir süreliğine terk etmesini tavsiye etti.
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim, batılı devletlerin Rusya’ya yaptırım tehditleri tansiyonun daha da artmasına neden oldu. Türkiye’nin ara bulucu bir rol olduğu krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet etmişti.
RUS DİPLOMATLARA "ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI"
Rusya’nın ülke sınırında tatbikat yapması krizi iyice büyüttü. Rusya’nın Belarus’la gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar savaş iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ise "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.
"BATININ TEHDİTLERİ GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMAZ"
Lavrov sözlerine Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyleyen Lavrov, "İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... bu hiçbir yere giden yol" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar” Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD tarafından Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etme planı üzerinde propaganda amaçlı bir görüntü hazırlayacağı yönündeki suçlamaları cevap verdi. Lavrov Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güvenlik tekliflerine yönelik sunduğu yazılı yanıta değinerek, "Ana konularda ABD'den olumlu yanıt yok" diyerek bundan sonraki süreçte atılacak adımlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini ifade etti.
Rusya'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’da bulunan diplomatik personeline seslenerek ülkeyi bir süreliğine terk etmesini tavsiye etti.
Kaynak: İHA
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