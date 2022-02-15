Türkiye Gazetesi

Rusya ile ABD arasında Ukrayna sebebiyle başlayan gerilim devam ederken problemin diplomatik yollardan çözülebilmesi için umut doğdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukayna kriz ve ABD ile gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi. ABD'nin Rusya'nın güvenlik endişelerine verdiği cevaptan kısmen memnun olmadıklarını belirten Lavrov “ABD, askerî riski azaltacak teklifleri sundu. Ancak tekliflerimiz bütün olarak dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı. Lavrov Batı ile müzakerelere de yeşil ışık yakarak “Anlaşma için her zaman bir şans var” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna da cevap veren Lavrov “10 sayfada formüle edilmiştir” dedi.

UKRAYNA: “NATO’DAN VAZGEÇEBİLİRİZ"

Kiev yönetiminin NATO'ya üyelik girişimi, Rusya-Ukrayna gerilimi tırmandırırken sürpriz bir çıkış geldi. Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, savaşı önlemek için NATO’ya katılmamayı düşünüp düşünmediklerine dair soruya “Biz esneğiz, en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz. Bazı ciddi tavizler vermeniz gerekiyorsa, bu yapabileceğimiz bir şey" dedi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prystaiko’nun açıklaması için “Ukrayna’nın NATO'ya katılmayı reddetmesi, güvenlik garantileri ile ilgili Rusya’nın endişelerine yönelik cevabın formüle edilmesine yardımcı olacak” dedi.

ALMAN LİDERDEN ARA BULUCULUK ZİYARETİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için uluslararası diplomatik çabaların ortasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev’e uçtu. “Bu gezi Avrupa’da barışı sağlamanın bir yolunu nasıl bulabileceğimizle ilgili” diyen Scholz’un bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova’ya uçması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, batılı ülkelerle anlaşma şanslarının olduğunu söyledi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile batılı ülkelerle yaşanan diplomatik durumu görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenlik garantileri taslağıyla ilgili batılı ülkelerle anlaşma şansının olduğunu söyledi.

Rusya Büyükelçisi Erkhov: Türkiye’nin gerilimi düşürme arzusuna değer veriyoruz NATO’yu namlusunu Rusya’ya doğrultmuş bir tanka benzeten Alexey Erkhov “Tankın evine doğru hareket ettiğini gören bir kişinin elinde ise roketatar bulunabilir” dedi.