Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizinde bilmece sürerken, Ukrayna'dan uzlaşma mesajı geldi. Bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

"UKRAYNA BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM İSTİYOR"

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Ukrayna'nın kendisini savunacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış" açıklamalar olduğunu belirten Kyslytsya, Ukrayna'nın barışçıl bir çözüm istediğini söyledi.

Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyen Kyslytsya, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız." dedi.

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