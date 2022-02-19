Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çanları çalmaya başladı. İki ülke arasındaki gerilim Ukrayna’da ekrana gelen tartışma programlarına da yansıdı. Ekranlara gelen “İfade Özgürlüğü” adlı siyasi programda Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı.

“ÜLKEYİ TERK EDECEKLER”

Programda Butusov, milletvekili Şufriç’in Rusya yanlısı olduğu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat’ta Rusya’nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye alma çabalarını "hainlik” olarak değerlendirdiği sözleri ortamı iyice gerdi.

Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı.

STÜDYO BİR ANDA RİNGE DÖNDÜ

Ayağa kalkarak bir anda milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, canlı yayında millet vekiline tokat attı. Milletvekili de aynı şekilde karşılık verince stüdyo bir anda ringe dönüştü. Şufriç ve Butusov yerde birbirlerine vururken, diğer konuklar ikili ayırmaya çalıştı. Kavganın ardından Şufriç, Butusov için “kız gibi kavga ediyor” ifadesini kullandı.

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