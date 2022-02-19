Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Öğle saatlerinde ise Reuturs, Donbass'ın farklı noktalarında açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

70 İHLAL TESPİT EDİLDİ

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk'in ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde de tam seferberlik ilan edildi. Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik'in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden ayrılmaları yasaklandı.

Eli silah tutabilen herkes silahaltına alınıyor.

700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.

DONBASS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna- Rusya krizinde gerilim tırmanıyor: Bölgeden peş peşe patlama sesleri geliyor Donbass bölgesinde gerilim tırmanıyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklama göre Rus yanlısı ayrılıkçıların bir askeri öldürdüğünü ve bölgeden peş peşe patlama sesleri geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna’da askeri seferberlik ilanı! Halk askere çağrılıyor Ukrayna'da iki ülke arasında savaşın nedeni olarak gösterilen Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümet askeri seferberlik ilan etti.