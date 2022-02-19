Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ilişkin korkular devam ederken Almanya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

"UKRAYNA'YI TERK EDİN ÇAĞRISI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm Alman vatandaşlarına Ukrayna'yı derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasının ardından dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Almanya merkezli Lufthansa Havayolu şirketi, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev uçuşlarının tamamının iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Lufthansa Havayolları, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev'e ve Kiev'den yapılan tüm uçuşları durdurmuştur" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli KLM havayolu şirketi de Ukrayna'daki havayolu trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.

ABD'den Ukrayna'daki elçilik çalışanlarına 'ülkeyi terk edin' emri Rusya-Ukrayna arasındaki kriz büyürken ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının yakınlarına Ukrayna’yı terk etmeleri emrini verdi. Öte yandan ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'ya 90 tonluk mühimmat ve silah taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.