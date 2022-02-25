Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, harekat sonrası Rusya'nın yaşadığı kayıplara ilişkin açıklama yaptı. Başkanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada; Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesinin etkisiz hale getirdiği bildirildi.

RUSYA 2 BİN 800'DEN FAZLA ASKER KAYBETTİ

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin uzun menzilli silahlar yardımıyla Ukrayna'ya karşı saldırı harekatını sürdürdüğüne işaret edildi.

Rus birliklerinin personel ve ekipman kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının başlangıcından itibaren Rusya'nın 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Odessa'daki Pivdenniy Limanı'nın 12 mil açıklarında Moldova bandralı bir yakıt ikmal gemisinin bir Rus gemisi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Kiev bombardıman altında! Ukrayna saldırısında 2. gün... Dakika dakika bölgedeki gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 2. gününde Rus bombardımanı sabahın erken saatlerinde başladı. Seferberlik ilan edilen Ukrayna'da, şimdiye kadar 137 asker ve sivilin yaşamını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirildi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Putin, Ukrayna ordusuna çağrı: İktidarı elinize alın Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Putin, Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Rus ordusunun yaptıklarını takdir ediyoruz dedi. Ukrayna ordusuna seslenen Putin, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" dedi.

Ukraynalılar Erdoğan’dan yardım istedi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşı için ellerinde “Yardım et Erdoğan” pankartlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan savaşı bitirmesi için yardım istedi.

Ukrayna’da sokakta sivillere silah dağıtıldı Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, Kiev’de halka 18 bin otomatik silah dağıtıldığını söyledi.