Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Brodsky'nin Ukrayna’dan ayrılmaya çalışırken öldürüldüğünü belirterek, ailesine baş sağlığı diledi.

Brodsky’nin İsrail basınına konuşan babası, eşiyle Ukrayna’dan ayrılmaya çalışan oğluna Ukrayna ordusuna ait bir kontrol noktasında durdurulup, ateş açıldığını söyledi.

ÇEÇEN SANDILAR

Baba, oğlunun "bir Çeçen ile karıştırılmış olabileceği ihtimalinden" söz etti. İsrail merkezli Kanal 12’ye konuşan baba, oğlunun cenazesinin İsrail’e getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.



Ukrayna: Silah bırakan Rus askerlerine 5 milyon ruble vereceğiz Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.



Putin'den Fransa'ya, Ukrayna ile barışmak için üç şart Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı olduğunu söyledi. Söz konusu şartların; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu öğrenildi.