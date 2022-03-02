Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik acımasız saldırıları devam ediyor. İşgalin 7’nci gününe girilirken, bölgeden çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.

HER YOLU DENİYORLAR

Rus orduları adım adım Ukrayna’nın başkenti Kiev`e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna halkı ise Rus birliklerini durdurmak için her yolu denemeye devam ediyor.

RUS ZIRHLILARI İLE YOLLAR KAPATILIYOR

Çatışma sırasında Ukraynalılar tarafından imha edilen Rus zırhlıları, cadde ve sokaklarda barikat kurmak için kullanılmaya başlandı. Özellikle Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları paramparça ediliyor.

KÖPRÜLER TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Ukrayna özellikle Rus ordusunun kullanacağı yolları ve köprüleri belirleyerek kullanılmaz hale getiriyor. Bazı köprüler patlatılırken, bazı köprüler ise barikatlarla döşeniyor.

İşte köprülerden son kareler;

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: İkinci görüşme bugün yapılacak Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Bugün yapılması gereken müzakere ertelenirken, Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi Rusya ile Ukrayna heyetlerinin bugün ikinci kez müzakere masasına oturacağı bildirildi. Ancak son dakika gelişmesine göre; bugün ikincisinin yapılması planlanan Ukrayna-Rusya müzakereleri ertelendi.

Putin gittikçe yalnızlaşıyor! Kazakistan'dan Rusya'ya rest: Talepte bulunamaz Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Rusya'nın, Kazakistan'dan Ukrayna'da düzenlenen saldırılar için asker gönderme talebinde bulunamayacağını açıkladı.