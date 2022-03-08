Türkiye Gazetesi

Rusya'nin Ukrayna'yı işgalinin 13. gününde saldırılar tüm hızıyla devam ederken Ukraynalı 1 milyonu aşkın kişi ülkesininde göç ederek komşu ülkere geçti ve yüzlerce sivil saldırılar nedeniyle hayatını kaybederken binden fazla Ukraynalı ise yaralandı.

Rusya'ya özellikle Putin'e Ukrayna için verdiği saldırı emriyle tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Konuya ilişkin son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den, Putin'in özel hayatına dair çaprıcı bir açıklama geldi. Putin, özel hayatını sır gibi saklamasıyla biliniyor.

KARDEŞİNİ HATIRLATARAK 'SAVAŞI DURDUR' ÇAĞRISI YAPTI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in bir yaşındaki erkek kardeşinin İkinci Dünya Savaşı'nda öldüğünü hatırlatırken, Ukrayna için Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı yaptı.

1 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Putin'in özel hayatı hakkında pek çok şey konuşulmuş olsada özel hayatını gizli yaşamayı tercih ediyor. Ailesini ve ilişkilerini kameralardan uzak tutan Rusya Devlet Başkanı Putin, bugüne kadar ortaya atılan iddialarla ilgili de yorum yapmaktan kaçındı. Blinken, Putin'in 1 yaşındaki kardeşi Viktor'un 900 günlük Leningrad sırasında öldüğünü kaydetti.

'KUŞATMA, PUTİN'İ VE MİLYONLARCA RUS AİLESİNİ ETKİLEDİ'

Putin'e doğrudan hitap etmek için özel hayatını dile getiren Blinken, Letonya'nın başkenti Riga'ya yaptığı ziyarette, "Her Rus, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Leningrad halkının sistematik olarak aç bırakıldığını ve zulme uğradığını bilir." diye sözlerine başlayan Dışişleri Bakanı, "Bu kuşatma, bir yaşındaki erkek kardeşi hayatını kaybeden Başkan Putin'inki de dahil olmak üzere milyonlarca Rus ailesini etkiledi" dedi.

'YÜZ BİNLERCE İNSANI AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR'

Blinken, Putin'in hayatını örnek gösterdiği konuşmasında "Şimdi Rusya, Mariupol gibi şehirleri aç bırakıyor. Bu utanç verici. Rus güçlerinin aralıksız bombardımanını sürdürdüğü güneydeki liman kenti Mariupol'da yüz binlerce insan aç ve susuz kaldı. Birleşmiş Milletler, aileler için güvenli geçişler talep ediyor. Ancak, ateşkes sağlamak için önceki iki çaba başarısız oldu ve Rus birlikler insanların ülkeyi terk etmesini engelledi." dedi.

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Leningrad (bugünkü adıyla Sankt Peterburg) şehrinde dünyaya geldi.

Maddi anlamda zorlu bir çocukluk geçiren Putin'in annesi fabrika işçisi, babası ise donanmada denizaltı filosunda görevli bir askerdi. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

Mezuniyetinin ardından, 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı. Devlet Güvenlik Komitesi (KGB)'ne katılmayı lise birinci sınıftayken karar verdiğini açıklayan Putin, çocukluktan beri istihbarat elemanı olmanın hayalini kuruyordu.

1990 yılında Leningard Şehir Konseyi'nde danışmanlık yaptı ve 1991-1992 yılları arasında Belediye başkan yardımcılığı ve Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı yaptı.

Putin, 1996 yılına kadar St. Petersburg yönetiminde çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından, 1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atandı ve bu görevini 1997 yılına kadar sürdürdü.

1997 ve 1998'de Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı ile Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanı olarak yaptı.

1998-1999 yıllarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başkanlığını yaparken, aynı zamanda, Sovyetler Birliği sonrasındaki yeni Rusya'nın politbürosu olarak da adlandırılan Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliği görevini yürüttü.

1999’da Putin’i başbakan olarak atandı. Putin, 9 -16 Ağustos 1999 tarihleri arasında başbakan yardımcısı ve başbakan vekilliği, 16 Ağustos'tan itibaren de başbakan olarak görev yapmaya başladı.

Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından, Anayasa gereği, üç ay içerisinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar bu görevi vekaleten üstlendi.

Seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oy alan Putin, ilk turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu.

3. KEZ BAŞKAN OLDU

4 Mart 2012'de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 63.6 oyla 3'üncü kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı oldu. Anayasa değişikliği sonucunda başkanın görev süresinin 6 yıla çıkarılması üzerine, Putin 2012 yılında yeniden aday oldu ve ardından 2018 yılında yapılan seçimleri de kazandı.

Putin’in görev süresi 2024 yılına kadar sürecek.

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