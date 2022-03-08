Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı işgalde 13. güne girilirken ABD’in önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yayımlanan bir analiz dikkat çekti. Analizde "Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek?" sorusunun cevabını arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev'in hem de Moskova'nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin'in Ukrayna'ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin'in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin'in de, aslında Rusya'ya Batı'dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

PUTİN’İN İSRAİL VE TÜRKİYE DURDURABİLİR

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Putin ile habersiz bir görüşme için bu hafta sonu Moskova'yı ziyaret etti. Bennett daha sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu ve barışın sağlanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya lideri Putin'le geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Ukrayna'daki savaşı ve ateşkes yollarını görüştü. Bu temastan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını perşembe günü Antalya'da bir araya getireceklerini duyurdu.

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları sürerken, önceki gün üçüncü müzakere görüşmesi gerçekleşti. Müzakerede insani koridorlar konusunda 'çok küçük' pozitif adımlar atıldığı belirtildi. Ateşkes konusundaysa görüşmelerin devamına karar verildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...