Türkiye Gazetesi

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla Twitter'dan açıklamada bulundu.

Mücahid, Taliban yönetiminin bütün Afgan kadınlarının İslam fıkhının sağladığı haklarını korumaya kararlı olduğunu söyledi. Sözcü Mücahid "Dünya Kadınlar Günü Afgan kadınlarının meşru haklarını talep etmesi için büyük fırsattır. Allah'ın izniyle Afgan kadınlarımızın haklarını koruyor ve savunuyoruz" dedi. Mücahid'in paylaşımına cevap veren bazı Twitter kullanıcıları ise kadınlara yönelik bu vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

TALİBAN'DAN SONRA BİNLERCE KADIN İŞSİZ KALDI

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından binlerce kadın, kamu kurumlarındaki işlerini kaybetti. Kız çocuklarının devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra eğitim alması da durduruldu.

TEPKİLER, GERİ ADIM ATTIRDI

Taliban, eleştiriler üzerine kızların eğitim alabilmesi için okulların "İslami şartlara" göre düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. Ardından bazı vilayetlerdeki devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra kızların eğitim almasının önü açıldı. Özel okullarda ise erkek ve kız öğrenciler için ayrı saat ve sınıf uygulaması getirildi. kızlar eğitimlerine ara vermeden devam edebildi.

KADIN ERKEK AYRI EĞİTİM GÖRÜYOR

Afganistan'da daha sonra üniversiteler açıldı ve kadınların derslere katılmasına izin verildi. Ülke genelindeki devlet üniversitelerinde kadınlar ve erkekler ayrı saatlerde eğitim alabiliyor ancak şu an başkent Kabil de dahil birçok vilayetteki devlet okullarında kızlar ortaokul ve liseye devam edemiyor. Sözcü Mücahid, martın sonunda kızların bütün eğitim kurumlarında eğitim alabilmesine izin verileceğini duyurmuştu.

Taliban birliklerine lunapark yasağı Afganistan'da Taliban birliklerinin görev başındayken silah ve üniforma ile lunaparka giderek eğlenmelerini yasakladı.

Bir Avustralyalının Taliban’la 1.260 günü... İslam'la şereflendi Taliban'ın, Kâbil'deki ABD Üniversitesinden kaçırdığı Avustralyalı Timothy Weeks, esaret günlerinde Kur'ân ve birçok eseri okuyup Müslüman oldu.

Batı'dan Taliban bildirisi: İnsan haklarını ihlal etmeyin Taliban heyeti, 23-25 Ocak tarihleri arasında Norveç’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Oslo’da ABD ve AB temsilcileriyle bir araya geldi.