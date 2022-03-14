Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Kremlin Sarayı’nın Rusça olan Twitter adresini ekleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilginç bir davette bulundu. Musk, Putin’e meydan okuyarak, “teke tek dövüş” teklif etti.

"BAHİS KONUSU UKRAYNA'DIR"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk’tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilginç bir teklif geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Putin’e meydan okuyarak, “teke tek dövüş” teklif etti. Musk, paylaşımında Kremlin Sarayı’nın Rusça olan Twitter adresini ekleyerek, “Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" dedi.



Elon Musk, şubat sonlarında Rus saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla internet hizmetinin sekteye uğramaması için Starlink uydularını etkinleştirmişti.

Elon Musk'tan Avrupa'ya nükleer enerji çağrısı: Tesisleri açın Uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında şaşırtıcı şekilde gündem oldu. Rus ordusunun iletişim altyapısını hedef almaya başlamasının ardından Musk, Ukrayna'ya Starlink terminalleri göndermekle kalmadı, aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile de görüştü. Şimdi uluslararası camiadan bir talebi var; bir an önce nükleer santrallere yatırım yapmak.

Elon Musk uyardı: Rusya'nın hedefinde Elon Musk, SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink uydu geniş bant hizmetinin Rusya tarafından 'hedeflenme' olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya destek! Starlink uydularını aktif etti Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar altıncı güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçmek için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in şirketi ülkeye uydu internet servisi Starlink terminallerini Ukrayna’ya gönderdi. Ukraynalı bakan sosyal medya hesabı üzerinden Musk’a teşekkür etti.

Elon Musk, Rusya'nın "Uzay üssünü düşürürüz" tehdidine cevap verdi Milyarder girişimci Elon Musk, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tehdidine ilişkin konuştu. Musk, Rusya’nın uzay üssünü yörüngeden düşürmeye çalışması halinde SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonunu kurtaracağını söyledi.