Türkiye Gazetesi

Polonya, Rusya'nın 2 milyon euro parasını bloke etti. Polonya basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli yetkililerin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların başlamasının hemen ardından Polonya bankalarında bulunan hesaplarından 2 milyon euro nakit çekmek istediği ve bu girişimin bankaların kara para aklama ve terör finansmanını önleyici kurum olan Mali Bilgiler Genel Müfettişliği (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) ile işbirliği neticesinde sonuçsuz kaldığı aktarıldı. Bankalar, Rusya Varşova Büyükelçiliği'nin 2 milyon eurosunu bloke ettiği aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak Rusya Büyükelçiliği yorum yapmaktan kaçınırken, Polonya Maliye Bakanlığı ise Mali Bilgiler Genel Müfettişliğinin 1 Mart 2018 tarihli yasanın 10’uncu bölümüne atıfta bulunulan kısıtlayıcı tedbirleri uygulama görevini yerine getirmekte olduğunu kaydetti.



Rusya Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurdu Rusya Merkez Bankası, fiziki altına yoğun taleplerden dolayı bankalardan altın almayı durduğunu duyurdu.



Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ihracı yapılamayan 5 milyon ayakkabı elde kaldı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye gönderilemeyen 5 milyon çift ayakkabı elde kaldı. İhracatçılar ürünleri iç piyasaya satmak için hazırlık yapıyor.