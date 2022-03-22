Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki gelişmeleri konuşmak üzere Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede ateşkes çabalarına ilişkin de konuşulduğu öğrenildi.

"RUSYA'NIN ZALİMCE TAKTİKLERİ"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki "zalimce taktikleri" ve sivillere yönelik saldırılar konusundaki endişelerini dile getiren liderler, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımları ve insani yardımları devam ettirmenin önemini vurguladı.

Lidereler ayrıca, Ukrayna'nın bir ateşkese ulaşmak için gösterilen diplomatik çabaları da değerlendirdi.

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