Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme kaydedildi." açıklamasını yapmıştı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinden yapılan ilk açıklamalarda da "bazı konularda uzlaşıldığı" bilgisi verilmişti.

"RUSYA İLE BARIŞ ANLAŞMASINI REFERANDUMA GÖTÜRECEĞİZ"

Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulundan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Podolyak, "İstanbul'da Rusya ile yapılan müzakerelerin ardından iyimserim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı’na sunacağız." diye konuşmuştu.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söylemişti.

Müzakere sonrası Kremlin'den açıklama: Kırım Rusya'nındır Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktığını belirtti. Peskov Kırım ile ilgili olarak “Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur” dedi.