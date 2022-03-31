Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu konumunda olan Türkiye, bir an önce ateşkesin sağlanması için çaba gösteriyor. Ancak savaşın başlarında Ukrayna tarafı, daha önce Türkiye'den alınan SİHA'ları aktif olarak kullandı. Bu SİHA'ların başarı göstermesi ise dünyanın dikkatini çekti. Son olarak İngiltere Başkanı Boris Johnson'dan SİHA'lara övgü geldi.

JOHNSON MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI CEVAPLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerinin her biri Ukrayna'dan ayrılana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların yoğunlaştırılması gerektiğini bildirdi. Johnson, Avam Kamarası'nın bir komitesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

‘İNSANLAR PUTİN’İN SÖYLEDİĞİ YALANLARA KARŞI ÇOK SAVUNMASIZ’

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili iç karartıcı mevzulardan birinin, "Putin'in olup bitenlerle ilgili gerçeği Rus halkından saklamaya çalışırken gösterdiği acımasızlık" olduğunu söyleyen Johnson, İngiliz hükümetinin, dezenformasyonla mücadele için bilgi ünitesi olduğunu söyledi.

Johnson, İngiltere'nin yaklaşımının, insanlara karşı "açık sözlü" olmak olduğunu ve Ukrayna sınırındaki Rus birlikleri hakkında bilgiler paylaştıklarını belirterek, "İnsanlar, Putin'in söylediği yalanlara karşı çok savunmasız." ifadesini kullandı. Boris Johnson, ancak şu anda Rusya'da insanların olup bitenlere uyandığına dair işaretler gördüklerinin altını çizdi.

JOHNSON UKRAYNA HALKINA VERDİĞİ DESTEĞİ ARTIRACAĞI VURGULADI

Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların da devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kanaatimce, (Rusya Devlet Başkanı Putin'in) birliklerinin her biri Ukrayna'dan çıkana kadar yaptırımları yoğun bir programla artırmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin, kendisini savunan Ukrayna halkına verdiği desteği artıracağını vurguladı.

SİHA’LARIN ‘OYUN BOZUCU’ ROL OYNADIĞINI BİLDİRDİ

Johnson, ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı STARStreak yüksek hızlı hava savunma füzeleri ile Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların sahada "oyun bozucu" rol oynadığını bildirdi.

‘BU ADAM İKTİDARDA KALMAMALI’

Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, İngiltere'nin Rusya'da rejim değişikliği veya Putin'in görevden alınmasını amaçlamadığını belirterek, "Biz sadece Ukrayna halkını korumaya yardım etmek ve onları kesinlikle barbarca ve mantıksız şiddete karşı korumak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Johnson'dan Rusya'ya yaptırım mesajı: Ateşkes sağlansa bile devam edecek İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ateşkes sağlansa bile kaldırılmayacağını ifade etti.

Johnson açıkladı: Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif ettim İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu, fakat Zelenskiy'nin bu teklife sıcak bakmayarak reddettiğini açıkladı.