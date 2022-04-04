Türkiye Gazetesi

Ulusal Seçim Ofisi (NVI), sayılan oyların yüzde 77'sine ilişkin verileri paylaştı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) meydana getirdiği çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" ise oyların yüzde 41'ini aldı. Aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak meclise girdi. Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil edilecek. 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etmiş oldu.

ORBAN'DAN AB'YE: BÜTÜN PARANIZ BOŞA GİTTİ

Başbakan Viktor Orban seçimin ardından konuşma yaparak Avrupa Birliği'ne seslendi. Orban, "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" ifadelerini kullandı. Orban, seçim sonuçların açıklanmasının ardından partisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bugüne kadarki en büyük seçim galibiyetlerinden birisini elde ettiklerini söyledi. Partisine destek veren seçmenlere teşekkür eden Orban, "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin." ifadesini kullandı.

Muhalefetin ittifak yapmasına rağmen seçimi kazandıklarını dile getiren Orban, bazı "uluslararası güçler ve kurumların desteğine rağmen" muhalefetin başarısız olduğunu belirtti. Muhalefetin ortak Başbakan adayı Peter Marki-Zay ise Fidesz'in seçim zaferini kabul ettiklerini ama seçimin eşit şartlarda gerçekleşmediğini ifade etti. Seçimden böyle bir sonuç beklemediklerini belirten Marki-Zay, seçim sonucundan dolayı ülkeyi terk etmek isteyen Macarlara birlik olma çağrısı yaptı.

Macaristan sandık başında Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandık başına gitti.