Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş piyasalarıda bir hayli etkiliyor. Savaş, insanlar üzerinde etkili olduğu kadar piyasalar ve ekonomi üzerinde etkisini özellikle Rusya'da sert bir şekilde gösteriyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, savaş nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisini olumsuz etkilediği ve büyüme önünde engel olduğu belirtildi. Mali istikrara yönelik risklerin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Sermaye kontrollerine yönelik önlemlerin de etkisiyle bu risklerdeki artış durmuştur.” ifadesi kullanıldı.

FİYAT ARTIŞINDAKİ HIZ YAVAŞLADI

Yıllık enflasyonun baz etkisi nedeniyle artmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, fiyat artışlarındaki hızın ise yavaşladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 17’ye düşürme kararı almıştır. Bugünkü karar ekonomideki risklerin yeniden dengelenmesini yansıtmaktadır. Önümüzdeki toplantılarda faiz oranını düşürmeye devam etme olasılığının bulunduğunu varsaymaktayız.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı.

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