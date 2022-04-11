Türkiye Gazetesi

Son 2 yılda hayatımızı derinden etkileyen koronavirüs süreci tam hafifledi ve etkisini yitirmeye başladı derken yeni virüs türleri ortaya çıkmaya başladı. Bu kez çıkan virüs, kabuklu deniz ürünü kaynaklı ve 'Norovirüs' olarak adlandırılıyor.

Kanada'dan ABD'ye gönderilen istiridyeler ABD genelinde yeni bir tür virüs salgınına neden oldu. ABD'li ve Kanada'lı yetkililer Amerika genelinde patlak veren bir norovirüs salgınının merkezinde çiğ istiridyeler olduğu konusunda uyardı.

NORMAL GÖRÜNEBİLİR

İstiridye, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çiğ olarak yenirse hastalığa neden olabilir. Norovirüs bulaşmış yiyeceklerde normal görünebilir ve kokabilir.

UYARI YAPILDI

Yetkililer istiridyeleri Kaliforniya, Colorado, Florida, Hawaii, New Jersey, New York,ve Washington gibi birçok eyalete kadar takip etti. İstiridyeler 31 Ocak gibi erken bir tarihte hasat edildi ve restoranların bu tarihten sonra toplananları servis etmemesi tavsiye ediliyor.

Sağlık açısından da çok sağlıklı olmadığı söylenen kabuklu deniz ürünlerin tüketilmemesi konusunda uzmanlar tarafından uyarı yapıldı.

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