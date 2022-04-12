Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 48. gün geride kalırken Ukrayna’nın başkenti Kiev’i işgal konusunda başarısız olan Rusya ordusu rotayı Kiev’den doğuya çevirdi. Rus askerleri Ukrayna’da ilerleyişini sürdürürken Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girme ihtimalleri tekrar tartışılmaya başlandı. Harekete geçen Rusya, Finlandiya sınırına ağır askeri teçhizatlar yerleştirmeye başladı.

“NATO BİR ÇATIŞMA ARACI”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme ihtimalini değerlendirdi. NATO’nun bir çatışma aracı olduğunu vurgulayan Peskov, “NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz” yorumunda bulunmuştu. Rusya, ulusal güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirterek, Finlandiya’nın yanı sıra İsveç’in de ittifaka dahil olması karşı çıktı.

NE OLMUŞTU?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti. İsveç ve Finlandiya, 1995 yılından bu yana Avrupa Birliği üyeleri olmalarına rağmen NATO'ya üye değiller. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra, bu iki ülke hakkında NATO'ya üye olabilecekleri yönündeki söylentiler yeniden alevlendi.

Peskov: NATO bir çatışma aracıdır NATO’nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini belirtti.