Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanacak. BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri yarın Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İrlanda ve Çin'in talebi ile bir araya gelecek.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR ARTTI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşecek. İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilim de tırmandı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Yahudi yerleşimci gruplara, Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

Yahudi yerleşimci, 9 yaşındaki Filistinli çocuğu aracıyla ezdi İsrailli bir Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu aracıyla ezdi. Sürücü kaçarken çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Bella Hadid’in Filistin paylaşımlarına Instagram’dan sansür! İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepkiler üst üste gelirken, Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid’den de destek geldi. Sosyal medya hesabından Filistin’deki korkunç zulmü paylaşmak isteyen ünlü modele Instagram izin vermedi. Hadid, paylaşımlarını engelleyen Instagram’a tepki göstererek, "Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor" dedi. Ünlü modele birçok kullanıcı da destek çıktı.

Zulüm Filistinliyi Ukrayna’da da buldu İsrail zulmünden Ukrayna’ya kaçan binlerce Filistinli şimdi de Rus bombardımanları sebebiyle ikinci sürgünü yaşıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Mescid-i Aksa'ya müdahale kabul edilemez"