Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. ayında Rus ordusu tarafından Ukrayna'daki birçok yerleşim yerlerine saldırılar devam ediyor. Savaşın başladığı tarih 24 Şubat'tan günümüze kadar Rusya'yı hiçbir ülke durduramamış ve saldırılar hız kesmeden kadın, çocuk demeden devam etmişti.

Milyonlarca Ukraynalı insanın komşu ülkelere göç ederek mülteci konumuna düştüğü savaşta binlerce sivil hayatını kaybetti. Müzakerelerinde çözüm olmadığı savaşta Rusya saldırılarına hala devam ediyor. Geçtiğimiz günler Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklamıştı. Bugün ise Rusya Odessa kentini hedef aldı ve çok katlı bir binayı roketlerle vurdu.

Ukrayna'nın Liman şehri Odessa'yı hedef alan Rus askerlerinin çok katlı bir binayı roketlerle vurmasının ardından dumanlar gökyüzünü sardı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Odessa Belediye Başkanlığı Basın Ofisi tarafından saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, "Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü yayınlayarak düşmana yardım etmeyin. Bilgiler güncelleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusların Odessa'ya attığı İskender füzeleri havada yok edildi Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada yok etti.

'Savaşın habercisi' olarak bilinen Fransız yazar Odessa'da ortaya çıktı Ajan olduğu iddia edilen yahudi kimliği olan Fransız yazar Bernard Henri Levy, Ukrayna'nın Odessa kentinde ortaya çıktı. Yazarın, savaşın çıktığı Ukrayna'da görülmesi dikkat çekti.

Rusya’nın gizli planı ortaya çıktı! Ukrayna’dan sonra Moldova’yı işgal edecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken, bölgeden yapılan sıcak açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rus orduları yeni rotaları oluşturdu. Donbass’a doğru hareket geçen Rusya, bölgeyi ele geçirmek istiyor. Üst düzey bir Rus komutanı ise Putin’in gizli hedefini ifşa eti. Rustam Minnekayev isimli komutan, Rusya’nın ilk önce Odessa sonra da Moldova’ya saldıracağını açıkladı. Ortaya atılan bu iddialar ise dünyanın gündemine oturdu.