Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekran karşısına geçti. St. Petersburg’da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yapan Putin, Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" bütün görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini bildirdi.

"ASIL TEHLİKE BİZİ TEHLİKE GÖRENLER"

Ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya’yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade eden Vladimir Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin bütün dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

YİNE KİMYASAL SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Rus lider, Ukrayna'ya müdahale etmeyi planlayanları da sert dille ikaz etti. Putin "Ukrayna’da eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve bizim için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidir. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği bütün araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki bütün kararları aldık" dedi.

"BATILI ÜLKELER ÇIKAR PEŞİNDE"

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin "Rusya, bağımsız bir Ukrayna devleti oluşturulmasına olumlu tepki verecek ve o zaman dost bir ülke olacak. Hiç kimse tarihi Rus topraklarında ‘Rusya karşıtı’ bir oluşumun kurulmasını beklemiyordu ve buna izin veremeyiz" şeklinde konuştu.

KİEV'DE NÜKLEER SİLAH İDDİASI

Putin, Kiev'in nükleer silahlara sahip olduğu iddialarına ilişkin de şunları söyledi: Ukrayna'da Batılı biyolojik laboratuvarların keşfi ve silah tedariki de dahil olmak üzere son olaylar, Moskova'nın bu eylemlere tepkisinin doğru ve zamanında olduğunu gösterdi.

Putin ve Zelenski arasında görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varılamadı Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin Ukraynalı baş müzakereci Mykhailo Podolyak açıklama yaptı. Podolyak Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarının liderler düzeyinde bir görüşme için anlaşmaya varamadıklarını duyurdu. Rusya, Ukrayna'nın Zaporizhzhia bölgesinde ABD ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu bir depoyu vurduğunu duyurdu.

Putin, Türkiye'deki görüşmelere dikkat çekip net mesaj verdi: Müzakerelerden vazgeçmiyoruz Rusya’nın askeri operasyonlarını sürdürmesine rağmen müzakere kapısını hep açık tuttuğuna dikkat çeken Putin, Türkiye'de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine belirterek, müzakerelerden vazgeçmediklerini söyledi.