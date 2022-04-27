Türkiye Gazetesi

Kripto paralarla ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmezken bir ülke daha Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etti. Orta Amerika ülkesi El Salvador’un ardından Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti de Bitcoin’i CFA frangı ile birlikte resmi para birimi olarak kullanmaya başlayacağını resmen duyurdu.

"DÜNYANIN EN VİZYONER ÜLKELERİ ARASINA GİRDİK"

Yapılan açıklamada, milletvekillerinin oybirliğiyle Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiği aktarıldı. Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi.

2019 SENESİNDE ÜLKEDEKİLERİN SADECE YÜZDE 4'Ü İNTERNETLE TANIŞMIŞTI

Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi. Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.

İLK KABUL EDEN EL SALVADOR OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl El Salvador, Bitcoin’i yasal olarak kabul eden dünyanın ilk ülkesiydi. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) El Salvador’u uyarmıştı. IMF; finansal istikrar, finansal bütünlük ve tüketici haklarının korunması konusunda Bitcoin’in tehlikeli olabileceğini söylemişti.

El Salvador’da Bitcoin dönemi Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanıma aldı.

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El Salvador'da Bitcoin hesabı sayısı zirvede! Banka hesabı sayısını geçti Eylül ayının ilk haftasında El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmişti. El Salvador’da bir ay içerisinde Bitcoin hesap sayısı, banka hesabı sayısını geçti.