Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu'nun Starzburg'daki Genel Kurul oturumu gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıkladığı ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi görüşüldü. Pakette, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulması ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesinin önerildiği iddia edildi.

AB içinde ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomat, komisyonunun Rus Ortodoks Kilisesi Patriğini doğrudan yaptırımlara dahil etmeye hazırlandığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı ''dinime bir temizlik operasyonu'' olarak nitelendirdiği belirtilen Kirill'in Avrupa'daki mal varlığının dondurulmasını ve seyahat yasağını içeren yaptırımın kabul edilmesi için AB ülkelerinin onay vermesi gerekiyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna’daki savaşı destekliyor Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna’yı işgale başladığından bu yana Rusya’nın eylemlerini destekledi ve olanlardan Batı’yı suçladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimine yakınlığıyla tanınan Patrik Kirill’in, milyonlarca Ortodoks’un bulunduğu bir ülkenin işgaline onay vermesi, Ukrayna’da ve dünyada büyük tepki çekti. Kilise, devlet organının bir parçası olmakla suçlanıyor.

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