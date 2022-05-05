Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Rusya batılı devletlerin tüm yaptırımlarına rağmen Ukrayna’ya saldırılarına devam ediyor.

ABD’de New York Times gazetesi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 12 generalle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı ve ölen generallerden bir kısmının ABD’nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü iddia etti.

'ABD, UKRAYNA'YA İSTİHBARAT SAĞLADI'

New York Times’a konuşan ismi açıklanmayan ABD'li üst düzey isimler Ukrayna'ya verilen istihbarat bilgileriyle kaç generalin öldürüldüğü bilgisini paylaşmadı.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı gerçek zamanlı istihbaratlar ile Ukrayna, Rus ordusunun değişen lokasyonunu tespit ettiğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, istihbaratının Ukrayna’ya Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle verilmediğini söyledi.

Ukrayna: 6 Rus general öldürdük Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna, 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna ordusuna verdiği kayıplarla ilgili bilgi verdi.

Rusya'ya ağır darbe! 4 Rus general öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 21’nci güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede ölü sayıları da artıyor. Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4’e çıktığını duyurdu.

Rus generalin sırrı çözülüyor... Ardahan’da bulunan Rus generalin cesedinin ardındaki sır perdesi aralanıyor. Generalin mezarının bulunduğu arsada arkeologlar bugün yeniden kazı çalışması başlattı.