Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali 51 gündür devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’da ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna halkı büyük bir direniş gösterdi. Savaşın başından beri üst düzey komutanlarından kayıplar veren Rusya’nın sosyal medyadan gelen bilgilere göre bir üst düzey kurmayını Denis Mezhuev’in savaşta öldüğü bildirildi.

ÖLÜM HABERİNİ RUS ŞAİR DOĞRULADI

Moskova henüz Sivastapol Kızıl Bayrak 1. Motorlu Piyade Birliği’ni yöneten deniz Mezhuev’in ölümünü doğrulamadı. Fakat Rus şair ve besteci Andrey Kovalev, Mezhuev'in ölüm haberini duyurdu. Kovalev, Mezhuev'e nişan verilmesi gerektiğini söyledi.

Korgeneral Denis Mezhuev

20 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ

Şubat ayının sonunda başlayan savaşta Ukrayna, Putin'in 7 generalinin öldüğünü açıklasa da Rusya'nın da yarbay ya da albay olarak görev yapan 33 askerinin öldüğü tahmin ediliyor. Rus yetkililer 50 gündür bunlardan sadece 1'inin ölümünü doğruladı. Savaşın başladığı günden beri Ukraynalı yetkililere göre 20 binden fazla Rus öldü.

Gerçeği öğrenen Rus komutan canına kıydı! Ukrayna Savunma Bakanlığı, bir Rus komutanının kendini öldürdüğünü açıkladı. Olayın detaylarına da yer verilen açıklamada şoke eden gerçekler gün yüzüne çıktı.

Ukrayna’dan korkunç iddia! Rus komutan telsizden gelen mesajla intihar etti Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin 32. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda savaşa karılan bir Rus tank alay komutanın intihar ettiği öne sürüldü. Rus komutanın, depodaki her 10 tanktan sadece birinin "Az ya da çok" çalışır durumda olduğuna dair gelen telsiz mesajından sonra kendini vurduğu iddia edildi.

