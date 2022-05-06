Türkiye Gazetesi

Rusya'nın işgal ettiğini açıkladığı Mariupol'de insani dram yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği operasyonla dün ülkenin güneydoğusundaki Mariupol'den, Rus ordusunun işgal ettiğini açıkladığı Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda mahsur kalanlar da dahil 500 sivilin daha tahliye edildiğini duyurdu. Bugün üçüncü bir sivil tahliye operasyonu yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Putin'den de açıklama gerekmeti. Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm sivillerin tahliyesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, fakat bu adım öncesinde bir şartının olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'DAN BM'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak dün "karmaşık bir operasyon" gerçekleştirdiklerini; ülkenin "tüm sivilleri ve askerleri kurtarmak için" gereken her şeyi yapmayı sürdüreceğini söyledi ve Telegram üzerinden bu tahliyeye yardımları için BM'ye teşekkür etti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk dün, bugünkü operasyonun Azovstal Demir Çelik Fabrikası içinde mahsur kalanlara odaklanacağını söyledi.

Vereshchuk AFP Haber Ajansı'yla telefonla yaptığı görüşmede ayrıca tahliyenin Mariupol'den Zaporizhzhia'ya doğru gerçekleşeceğini ve yerel saatle 12.00'de (TSİ 11.00) Port City Alışveriş Merkezi'ne varılacağını belirtti. Ancak daha fazla detay vermedi.

PUTİN TEK ŞARTINI AÇIKLADI

Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya güçlerinin tüm sivillere güvenli bir tahliye koridoru sağlamaya hazır olduğunu ancak askerlerin teslim olması gerektiğini ifade etti.

Direnişin devam ettiği Azovstal Demir Çelik Fabrikası'na 200 kadar sivilin sığındığı düşünülüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres insanları buradan çıkarmak için gereken her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Putin Mariupol'de zafer ilan etmiş ve askerlerine, Soğuk Savaş döneminde nükleer sığınak olarak kullanılmak üzere tasarlanmış endüstriyel bölgeyi kontrol etmek yerine oraya giriş çıkışı engellemesini emretmişti.

Ancak Kremlin bunu reddetti, Perşembe günü başlayan üç günlük ateşkesin bir parçası olarak insani koridorun açıldığını söyledi.

Fabrikada en az 20 çocuğun olduğu; gıda ve suyun hızla azaldığı belirtiliyor.

Rusya'nın, her yıl İkinci Dünya Savaşı zaferini kutladığı 9 Mayıs'ta, Putin'in Ukrayna savaşındaki büyük kazanımlarını duyurması bekleniyordu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Mariupol'de 9 Mayıs töreni düzenlenip düzenlenmeyeceğinin belli olmadığını ancak "orada da zafer günü kutlamaları yapılacak zamanın geleceğini" söyledi.

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