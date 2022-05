Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 75 gündür sürerken Moskova'da bugün Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gövde gösterisi yaptığı törende dünyaya seslendi. Ukrayna'yı işgalin son durumuna ilişkin bir açıklama yapmayan Putin, Rus askerlerinin kendi toprakları için savaştığını ve savaşacağını belirterek şunları söyledi:

"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.''

''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz."

ZELENSKİY'DEN JET CEVAP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kızıl Meydan'dan verdiği mesaja Ukrayna cephesinden de cevap gecikmedi. Rusya'nın savaşta zafer kazanamayacağı konusundaki ısrarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin topraklarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Zelenskiy, "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, Ukrayna halkını Rusya'dan artan saldırı tehdidi konusunda uyardı.

Gaidai, "Bugün düşmandan ne bekleyeceğimizi, ne korkunç bir şey yapabileceklerini bilmiyoruz, bu yüzden lütfen mümkün olduğunca az sokağa çıkın, barınaklarda kalın" dedi.

