Türkiye Gazetesi

Müslümanlar dünyanın birçok bölgesinde ayrımcılığa uğruyor. Özellikle Avrupa'da islam ve müslüman karşıtlığı gün geçtikçe artarken bu karşıtlığa bir yenisi daha Hindistan'da eklendi. Hindistan, müslümanlara uyguladığı zorbalıklarla gündeme geliyor ve ayrımcılık çoğu zaman yapılıyor.

Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtüsü yasağı gelmiş ve kadınlar başörtüsüyle okullara girememişti. Maharaştra eyaletinde ise yeni bir karara imza atan Hindistan, eyaletteki camilerde ezan sesi kıstı. Mumbai'de müslümanlar ise duruma tepki olarak sokakta ezan okudu.

10 MİLYON MÜSLÜMANIN YAŞADIĞI EYALETTE EZAN SESLERİ KISILDI

Maharaştra eyaletinde bulunan Hindu din adamları ezan sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun ardından eyaletteki 900'den fazla camide ezan sesinin kısılması kararı alındı. Mumbai’de Müslümanlar karara tepki gösterdi, ezanı yüksek sesle sokakta okudu. Maharaştra eyaletinde 10 milyon Müslüman yaşıyor.

ÜLKEDEKİ MÜSLÜMAN SAYISI 200 MİLYON

Neredeyse 1 buçuk milyar nüfuslu olan Hindistan'da 200 milyon müslüman bulunuyor. Hindistan’ın Karnataka eyaletinde mahkeme, başörtünün İslam için bir esas olmadığını iddia ederek Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay vererek okullarda başörtüsü yasağı gelmiş ve karar nedeniyle eyalet çapında tartışmalar ve kitlesel protestolar yaşanmıştı.Bu nedenle eğitime bir süre ara verilmiş ve yeni bir kararla yeniden eğitime başlanmıştı.

Hindistan'dan skandal başörtüsü kararı: İslam için bir “esas” değil Hindistan’da skandal karara imza atıldı. Hindistan’ın Karnataka eyaletinde mahkeme, başörtünün İslam için bir esas olmadığını iddia ederek Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay verdi.

Hindistan'da başörtülü öğrencinin sözlü tacize uğradığı anlar viral oldu Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı protestoları devam ediyor. Müslüman öğrencileri bazıları okul girişlerinde engelleniyor.

Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar çatıştı: Yaralılar var Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışma çıktığı bildirildi. Söz konusu çatışmada 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.