Türkiye Gazetesi

Amerika’da yaşayan bir aile, yolda ilerlerken kenarda titreyen bir hayvan fark etti. Arabadan inen aile üyeleri, hayvanı arabaya alarak eve götürdü.

PAYLAŞIMLARDAN ÖĞRENDİLER

Aile baktığı hayvanla ilgili sosyal medyadan peş peşe paylaşımda bulundu. Paylaşımlarının ardından yorumda bulunan arkadaşları bunun bir köpek olmadığını söyledi. Şüphelenen aile hayvanı direk veterinere götürdü.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPTILAR

Massachusetts eyaletindeki Cape Yaban Hayatı Merkezi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Merkez, yavru bir çakalın kendi tesislerinden kaçtığını ve her yerde arandığını belirtti.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Evlerine aldıkları hayvanın yavru bir köpek olmadığını, aslında çakal olduğunu öğrenen aile üyeleri büyük korku yaşadı. Evin babası tarafından kafese konulan çakal, Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri teslim edildi.

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