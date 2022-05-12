Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Bölgeden çatışma ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya hala kayıplarını açıklamazken, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölen Rus asker sayısının 25 bini geçtiğini söyledi.



İngiliz Metro gazetesi, yakalanan 20 yaşındaki Rus askeri Andrey Ushakov’un sözlerini paylaştı. Ushakov’un Rus askerlerinin savaşmamak için kendilerini kasten yaraladıklarını bazılarının ise intihar ettiğini iddia etti. Kendini yaralayan askerler bu sayede tedavi amacı ile Rusya’ya dönme planı yapıyor.

Genç asker, gitmek için tek seçeneğin bu olduğunu ve evlerine dönebilmek umuduyla kendilerini vuran ve öldüren iki askeri tanıdığını söyledi.

EVLERİNE DÖNEBİLMEK İÇİN KENDİLERİNİ YARALIYORLAR

Ushakov, verdiği röportajda: "Herkes panik halinde oradan ayrılmak istedi ama başka yol yoktu. Gitmek için tek seçenek yaralanmaktı. Bazı insanlar buna dayanamadı ve kendilerini vurdular. Çünkü zihnen bu durumla başa çıkamadılar.”

Ushakov şartlarında oldukça zor olduğunu söyleyerek “Yiyecek, su yoktu. Genelde bize az yemek verildi.“ dedi ve savaşın dehteşinden kaçıp eve dönmek için tek çarenin kendilerini yaralamak olduğunu söyledi.



Ukrayna Güvenlik Servisi'de geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki Rus askerlerinin eve dönebilmek için kendilerini bacaklarından vurduğunu açıklamıştı.



Ukrayna Rus askerlerinin telefon görüşmelerini ifşa etti! Savaşta 25 bin 900 asker öldü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 65 gün geride kalırken, Kiev’den gelen iddia şok etkisi oluşturdu. Rus askerlerinin telefon görüşmelerini dinleyen Ukrayna gizli servisi, bir Rus askerinin savaşta 25 bin 900 askerin öldürüldüğünü ifade ettiği belirtildi. Başka bir askerin telefon kayıtlarında ise "Tugay komutanı havaya uçtu, kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı" dediği ortaya çıktı.

Azov Taburu yine sahnede: Rus askerlerini pusuya düşürdü Azov Taburu'na bağlı birlikler, Mariupol’de bulunan ve Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerleri pusuya düşürdü.