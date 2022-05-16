Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine başvuracaklarını açıklaması sonrası tansiyon daha da yükseldi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasına her fırsatta karşı çıkan Rusya’dan sert bir uyarı geldi. Rusya’da devlet televizyonunda nükleer silah konusu açıkça ifade edildi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarına karşı çıkan Rusya’da bu kez devlet televizyonunda Moskova’nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.

Kremlin kontrolündeki Rus devlet televizyonu, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasından sonra olabilecekleri açıkladı. İki ülkenin NATO’ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova’nın Avrupa sınırlarında taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini ifade etti.

Rossiya One kanalına konuşan bir askeri uzman ise, uzman 'Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar' dedi ve ekledi, 'İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak.' dedi.

MEDVEDEV'DE BENZER UYARIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda benzer bir uyarı da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti. Medvedev İsveç Finlandiya’nın NATO’ya üye olmaları durumunda Moskova’nın bu tehditlere önlem alması gerekeceğini vurgulamış, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'demişti.

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