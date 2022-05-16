Türkiye Gazetesi

NATO’ya katılıp müttefik dayanışmasından faydalanmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye’ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkânı sağlıyor. Ülkede faaliyet gösteren başta NCDK olmak üzere birçok Avrupa şehrinde ofisleri bulunan ve İsveç’te “Kurdiska Röde Halvmanen” ismini kullanan Heyva Sor a Kurdistan ve CIK isimli yan kuruluşlar yoluyla da örgüte gelir sağlanıyor. YPG/PKK’nın Stockholm’de bir ofisi bulunuyor. İsveç, PKK ve uzantıları tarafından serbestçe gösteri ve yürüyüş yapılmasına, örgüt posterleri, flamalarının sergilenmesine göz yumuyor.

29 Mart 2021’de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sözde “Suriye Demokratik Konseyi Başkanı” İlham Ahmed’le çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi. Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da sözde özerk yönetimle iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile PKK/YPG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin arasında 20 Nisan 2021’de video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Hultqvist, PYD/YPG ile iş birliğine hazır olduklarını kaydetti. İsveç Dışişleri Bakanlığından bir heyet Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampları ziyaret ederek PKK/PYD temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin PKK’ya karşı yaptığı operasyonlarda, İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi.

Dışişleri Bakanı Linde’nin 25 Mart’ta Stockholm’de YPG/PKK elebaşlarından Nesrin Abdullah’la görüştüğü ortaya çıktı. İsveç Parlamentosunda, 27 Nisan’da PKK’nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması amacına değinilen bir konferans düzenlendi. “Today’s Zaman” gazetesinin eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt tarafından kurulan “Nordic Monitor” İsveç’te Türkiye’ye karşı karalayıcı haberler yapıyor.

Finlandiya’da ise PKK’nın yürüyüş veya gösterilerine yönelik kısıtlayıcı tedbir alınmazken, bunların ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu ileri sürülüyor. Organize edilen gösterilerde, PKK elebaşı Öcalan’ın posterleri ile PKK ve uzantılarının flamaları taşınıyor. Ülkede, FETÖ iltisaklı dernekler ile 3 eğitim kurumu bulunuyor.

NATO’da son sözü Ankara söyleyecek Erdoğan’ın veto kartını gören Avrupa, NATO’ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç için Türkiye’yi iknaya çalışıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazır olduğunu duyurdu.