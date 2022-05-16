Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde iki ay geride kalırken, Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren batı ve İskandinav ülkelerini tehdit etmesi endişelere yol açtı. İskandinav ülkeleri yaşanan olayların ardından askeri ittifaf arayışına girince NATO'nun kapısını çaldı. Üyelik için başvurada bulunan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması ise 30 üye ülkenin oylaması ile belli olacak.

NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye ise İsveç'in teröre verdiği destek nedeniyle üyeliğine sıcak bakmıyor.

İSVEÇ HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ancak NATO üyeliği için iktidar partisinden de destek alan İsveç, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet göndereceğini açıkladı.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, ''Rusya, havsa sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

'ÖNCE PKK'YA DESTEĞİ KESİN'

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsveç’te iktidar partisinden NATO üyeliğine yeşil ışık Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç askeri ittifak için NATO'nun kapısını çalmıştı. Türkiye iki ülkenin üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle sıcak bakmazken İsveç'te de iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceklerini ancak İsveç’te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olduklarını aktardı.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.

Ankara'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama Rusya'nın Ukrayna'yi işgal etmesi ile beraber daha önce NATO üyeliği bulunmayan İsveç ve Finlandiya 30 ülkeden oluşan bu askeri ittifakın içinde yer almak için harekete geçti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin teröre verdiği desteği hatırlatarak Türkiye'nin üyeliklerine sıcak bakmadığını belirtmişti. İsveç ve Finlandiya tarafından şaşkınlıkla karşılandığı öğrenilen bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kalın, İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapatmadığını, ancak İskandinav ülkeleriyle müzakereler yapmak ve özellikle Stockholm'deki terör eylemlerine son verilmesini istediğini söyledi.