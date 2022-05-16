Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 3 aydır devam ediyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO hedeflerini açıklamasından sonra Rusya ile arasında ipler iyice gerildi. Rusya Devlet Başkanı İsveç ve Finlandiya’ya NATO’ya katılmamaları konusunda uyardı.



İngiliz The Sun gazetesi, Finlandiya sınırına 24 mil uzaklıkta İskender füzelerinden oluşan bir konvoyu yayınladı. Görüntüleri kaydeden kişi videoda, Finlandiya Cumhurbaşkanı, NATO'ya katılacaklarını söyler söylemez, İskender füzelerinin sınırıa doğru hemen ilerlediğini söyledi ve bölgede yeni bir askeri birlik kurulacak gibi görünüyor yorumunda bulundu.

Haberde, Rusya’nın sınırdaki tehditleri azaltmak için Rusya’nın bölgeye nükleer yerleştirmeye başladığı belirtildi.

RUS TELEVİZYONU DUYURMUŞTU

Kremlin kontrolündeki Rus devlet televizyonu, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasından sonra olabilecekleri açıkladı. İki ülkenin NATO’ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova’nın Avrupa sınırlarında taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini ifade etti.

NATO hamlesine Putin'den cevap: Karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına "bir cevap, bir tepki" vereceklerini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri tartışılırken NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı NATO’ya resmen başvuran İsveç ve Finlandiya ile Ankara arasında tartışmalar sıcaklığını korurken NATO kanadından yapılan paylaşım dikkat çekti.