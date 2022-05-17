Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitap etti. İkil ülke arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti

Yunan Başbakan, bir süre sonra da konuyu Türkiye'ye getirdi. "Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

Yunan'ı korku sardı! 'Türkiye'ye F-16 satılmasın' ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına sıcak bakması Yunanistan'ın da gündeminde yer aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin bazı dış politika faaliyetlerini Yunanistan için bir tehdit olarak nitelendirdi. Muhalefet lideri Çipras'ta Türkiye'ye F-16 satışının iptal edilmesinin gündeme getireceklerini söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Biden'a 'Mavi Vatan' haritası ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Yunan Başkan Miçotakis, Türkiye’yi hedef alarak ABD Başkanı’na Mavi Vatan haritasını gösterdiği belirtildi.