Türkiye Gazetesi

Fransa Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Stanley Johnson'ın annesi Irene Williams Fransa, Versailles doğumlu olduğu için Stanley Johnson Fransız vatandaşlığı alabildi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında vatadaşlık başvurusunda bulunan Johnson, Çarşamba günü yeni vatandaşlığına kavuştu. Fransa Adalet Bakanlığı, "Bu karar yalnızca Stanley Johnson'ı ilgilendiriyor ve onun soyundan gelenleri kapsamıyor" denildi.

Stanley Johnson, 2016 referandumunda İngiltere'nin AB'de kalması için oy verdiğini açıkladı. Ancak oğlu İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve destekçileri zafere ulaştı. 2020'nin sonunda İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından Stanley Johnson, oğlu gibi Brexit'i desteklediğini ifade etti.

FRANSIZ VATANDAŞLIĞI ALAN BABASINA JOHNSON'DAN CEVAP

Eski parlamento üyesi Stanley Johnson, Birleşik Krallık haber ajansı PA Media'ya şunları söyledi: "Kesinlikle çok mutluyum ve bu kararın hangi düzeyde alındığı hakkında hiçbir fikrim yok ancak şu anda, Türkiye'yle ilişkilerin yoğunlaştığı bir zamanda bunun çok olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Fransa ve AB mutlaka en iyisi değil. Boris'ten 'Muhteşem' şeklinde tek kelimelik bir cevap da aldım."

BORIS JOHNSON'IN DEDESİ TÜRK

İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson, 2005 yılında BBC Özbekçe'ye yaptığı açıklamada "Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf" şeklinde konuşmuştu. Zira Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa döneminde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal'ın babası ise Çankırı'nın Kalfat köyünde doğan Hacı Ahmet Rıza Efendi'dir.

Bununla birlikte, Boris Johnson'ın Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin tezat açıklamaları da bulunuyor. 2016'da Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kampanyası sırasında Johnson, Türkiye'den gelecek potansiyel göçün İngiltere için tehdit teşkil edeceğini belirtti. Ancak daha sonra bu şekilde bir açıklama yaptığını reddetti. Ancak Brexit referandumundan bir hafta önce Brexit yanlısı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron'a yazdığı bir mektupta, İngiltere'yi Türkiye'den gelecek kitlesel bir göçten korumak için AB'den ayrılmak gerektiğini belirtti.

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