Türkiye Gazetesi

Güney Kore’de 10 Mayıs’ta resmen göreve başlayan Yoon Suk Yeol, Asya seyahati çerçevesinde Seul’de bulunan ABD Başkanı Joe Biden ile ikili zirve gerçekleştirdi. Küresel ve bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları, Covid-19 salgını ve Kuzey Kore’nin neden olduğu güvenlik endişeleri de konuşuldu.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI VE BİDEN GÖRÜŞMESİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, bugünkü zirvenin ikili iş birliği politikalarını ele almak ve küresel sorunları çözmek için değerli bir fırsat olduğunu kaydederken ABD Başkanı Biden ise Washington-Seul iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "İki ülke arasındaki ittifak, bölgesel barış ve refahın temel taşıdır. İki ülke arasındaki iş birliği, küresel istikrarın ve statükonun korunması için şarttır" ifadelerini kullandı. "Covid-19 ile mücadele, tedarik zincirlerini güvence altına alma, iklim kriziyle savaş, bölgesel zorluklarla başa çıkmak için güvenlik iş birliğini derinleştirme ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefini gerçekleştirme" gibi ortak hedefleri örnek gösteren Biden, Güney Kore ve ABD'nin hem anın fırsatlarını değerlendirmek hem de zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalıştığını söyledi.

Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un

KUZEY KORE ABD’NİN AŞI TEKLİFİNİ REDDETTİ

Kuzey Kore'deki şüpheli Covid-19 vakalarına da değinen Biden, ülkesinin Pyongyang'a Covid-19 aşısı sağlama teklifinde bulunduğunu ancak "yanıt alınamadığını" ifade etti. Biden, Kuzey Kore dışında Çin'e aşı sağlama teklifinde bulunduklarını da belirterek, "Evet, sadece Kuzey Kore'ye değil, Çin'e de aşı önerdik. Bunu hemen yapmaya hazırız. Herhangi bir yanıt alamadık" dedi. Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye istekli olup olmayacağı yönündeki soruya verdiği yanıtta, bunun Kuzey Kore liderinin "samimi" ve "ciddi" olup olmamasına bağlı olacağını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise liderlerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları gibi kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler de dahil küresel zorluklarla başa çıkmak için birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Teknoloji, ekonomi, enerji, küresel sağlık ve iklim değişikliği dahil olmak üzere çok çeşitli konularda iş birliğini artırma konusunda görüş birliğine varan Yoon ve Biden'ın, Kuzey Kore'nin oluşturduğu güvenlik tehdidine karşı caydırıcılığı daha da güçlendirme ve yakın iş birliğini sürdürme konusunda da anlaştığı kaydedildi. Ayrıca, Kuzey Kore'nin karşı karşıya kaldığı Covid-19 odaklı sağlık krizine atıfta bulunulan açıklamada, Yoon ve Biden'ın konuyla ilgili endişelerini paylaştığı belirtildi. Açıklamada, "Her iki lider de yardım sağlama konusunda uluslararası toplumla birlikte çalışmaya yönelik desteklerini dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.