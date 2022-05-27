Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuşma yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine de değinen Biden, "Putin sadece Ukrayna'yı ele geçirmek istemiyor, gerçekten Ukrayna halkının kültürünü ve kimliğini yok etmek istiyor. Okulları, bakım evlerini, hastaneleri, müzeleri vurmasının başka bir nedeni olamaz." dedi.

KUZEY KORE GAFI

ABD'nin son dönemdeki liderliğine değinen Biden, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar ve Ukrayna'ya yardımlar konusunda öncü rol üstlendiğini söyledi.

ABD'nin son dönemde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine verdiği desteğe de işaret eden Biden, "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırarak tarafsız yapmak istedi ancak hepsini NATO'laştırdı." diye konuştu.



Biden'ın konuşmasında, Rusya'ya yaptırımlar konusunda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" demesi ise dikkati çekti.

Biden'dan 'silah lobisi' eleştirisi: Ne zaman dur diyeceğiz? ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen saldırı sonrası silah lobisine dikkat çekerek, "Bu tarz saldırılar diğer ülkelerde nadiren oluyor. Peki niçin Amerika’da oluyor? Çünkü ABD’de herkes silaha kolaylıkla erişebiliyor" dedi ve önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Texas'a seyahat edeceğini açıkladı.

Petrol krizi geri adım attırdı: Biden'dan 'üst düzey' talimat: Kurmaylarını gizlice yolladı ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasında bir petrol anlaşması imzalanması maksadıyla 'iki üst düzey danışmanını' gizlice Suudi Arabistan'a yolladığı iddia edildi. Söz konusu gelişme akıllara Biden'ın, 'Suudi Arabistan dünyadan soyutlanmalı' ifadelerini getirdi.

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ABD Başkanı Biden'dan Çin'e 'Tayvan' mesajı: Askeri karşılık veririz ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.