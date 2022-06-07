Türkiye Gazetesi

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Deyrizor yakınlarındaki "Green Village" (Yeşil Köy) adlı üste 7 Nisan'da yaşanan olayın araştırması devam ediyor.4 askerin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma devam ederken çarpıcı bir detay paylaşıldı. Patlayıcıya ilişkin yapılan inceleme sonucunda, söz konusu patlayıcının bir Amerikan askeri tarafından yerleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AMERİKAN ASKERİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

ABD Kara Kuvvetleri Suç Soruşturma Birimi Sözcüsü Patrick Barnes, yaptığı yazılı açıklamada, patlayıcının üsse yerleştirilmesi ve infilak ettirilmesi konusunda bir Amerikan askerinden şüphelenildiğine dikkati çekti. Barnes, şüpheli askerin ABD'ye getirildiğini ve hakkındaki incelemenin devam ettiğini belirtirken, askerin bilgilerine ilişkin detay vermedi.

Sözcü, Kara Kuvvetleri Suç Soruşturma Birimi ile Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisinin olayı incelemeye devam ettiğini kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), devam eden adli süreci gerekçe göstererek soruşturmaya yönelik yorum yapmaktan kaçındı.

4 ASKER YARALANMIŞTI

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Green Village üssünde 7 Nisan'da patlama meydana gelmiş ve 4 Amerikan askeri yaralanmıştı. CENTCOM olayı önce roket ve başkaca bir dolaylı atışla yapılan bir saldırı olarak duyurmuş ancak daha sonra patlamanın üsse yerleştirilen bir patlayıcı ile gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini açıklamıştı.

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