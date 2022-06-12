İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları genç çiftin hayallerine engel olamadı. Filistinli gelin Rabiha Al-Rajbi, Kudüs’te İsrail güçleri tarafından yıkılan evinin enkazında düğün töreni yaptı.
Gelinin erkek kardeşi Fares Al-Rajbi, kız kardeşinin düğün töreninin evin önünde yapılmasının planladığını ancak İsrail güçlerinin evi yıkarak bu hayale engel olmaya çalıştığını söyledi.
Filistinli çiftin, evin yıkılmasına rağmen düğün törenini iptal etmediği belirtti. İsrail güçleri geçtiğimiz Mayıs ayında, Filistin’in başkenti Kudüs’te 30’dan fazla kişinin yaşadığı 5 daireden oluşan bir konut binasını yıkmıştı.
İsrail Parlamentosu'ndan skandal karar: Filistin bayrağına yasak onayı
İsrail’in Filistin’e karşı provokatif eylemleri devam ediyor. İsrail Parlamentosu (Knesset), üniversiteler de dahil olmak üzere devletin desteklediği ve finanse ettiği kurumlarda Filistin bayraklarının asılmasını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.
İsrail, Filistin'de bir kadını katletti İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 31 yaşındaki Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.