Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi dördüncü aya girdi. Ukrayna’da bir ormanda tüyler ürperten mezar ile karşılaştılar. İşçiler maske takarak ormanda toplu mezar kazıları yaptılar.

Rus birliklerinin Mart ayı sonunda bölgeden çekilmesinden bu yana yetkililer, çoğu ormanda ve başka yerlerdeki toplu mezarlarda olmak üzere bin 316 kişinin cesedini ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

CESETLERDE İŞKENCE İZLERİ

Toplu mezar, askeri bir araç için kazılmış bir hendeğin hemen arkasındaydı. Mezardan 7 sivilin cesetleri çıkarıldı. Nebytov, cesetlerden ikisinin elleri bağlı ve dizlerinden ve başlarından kurşun yarası almış halde bulunduğunu söyledi.

Kiev bölge polisi Andriy Nebytov olay yerinde, “Dizlere gelen kurşunlar bize insanların işkence gördüğünü söylüyor” dedi. “Arkadan bantla bağlanan eller, insanların uzun süredir (rehin) tutulduğunu ve (düşman güçlerinin) onlardan bilgi almaya çalıştığını söylüyor” ifadesini kullandı.

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