Türkiye Gazetesi

İngiltere’deki araştırmacılar, küresel ısınma sebebiyle 30 sene içinde ülkede deniz seviyesinin tarihi seviyelere göre 35 santim yükseleceğini ifade ettiler. Yükselmenin asrın sonunda 1 metreyi bulmasının ise neredeyse kesin olduğu dile getirildi.

Climate Central kurumu, deniz seviyesinde beklenen yükselmeyle ilgili olarak bir risk haritası çıkardı. Araştırmacılar, Liverpool, Hull, Blackpool ve Norfolk sahili boyunca 200.000 evin sular altında kalabileceği uyarısında bulundular.

"CİDDİ BİR ULUSAL TARTIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Araştırmanın baş yazarı Paul Sayers şunları söyledi: "Deniz seviyesinde önemli bir artış artık kaçınılmaz. Bazı kıyı toplulukları için koruma mümkün olmayabilir. Bu topluluklara yönelik tehdidin boyutu ve insanların yer değiştirmesine nasıl yardım edileceği de dahil olmak üzere ciddi bir ulusal tartışmaya ihtiyacımız var."

Küresel ısınma ve nüfus artışı vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak Toplam nüfusları 430 milyonu bulan Güney Kore, Endonezya, Mısır, Montserrat Adası ve Ekvator Ginesi'nin, başkentlerini taşıma kararına siyasi veya askeri nedenler değil, artan nüfus, iklim ve doğa şartları sebep oluyor.